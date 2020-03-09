Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde karşılaşmıştı. 2-2'lik sonuçla berabere biten karşılaşmanın ardından Fatih Terim, hem galibiyeti hak ettiklerini açıkladı hem de oyuncusu Saracchi için itirafta bulundu. Terim,

"Hakemlerle ilgili konuşmuyorum ama Saracchi'nin pozisyonu gri. Hakem görmüş ama vermemiş. Bildiğim kadarıyla VAR burada devreye girmez. Yüzde yüz bir hata yapılmışsa çağırır. Benim bildiğim böyle. Geçen sene bundan daha net olan bir penaltı vardı Rize'de ve Serkan (Çınar) hocanın hakemliği bitti. Onun günahı neydi?

Mete Kalkavan son zamanlarda formda bir hakem. Saracchi'nin de direk kırmızı kart görmesi gerekirdi. Vermemiş hakem" dedi.

"İçeri farklı şekilde önde girmeliydik"

Terim, maçı hak ettiklerini şu sözlerle anlattı:

"Sivasspor güçlü bir takım. Kendi evinde seyircisiyle başlangıcı çok iyi yaptı. Bizim ilk yarıya 1-4, 1-5 girmemiz lazımdı. Oyun kalitesi, performansımız, ortaya koyduğumuz futbol ve girdiğimiz pozisyonlar bana göre özellikle ilk yarı için parantez açmalı. Açıkçası oyunumuzun devamında kaybettiğimiz 2 puana yazık oldu. Bu sonucu hak etmedik. Bazen 2 puan kayıplar, 1 puan kazançlar, Rabbimin bir bildiği var herhalde."