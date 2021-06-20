Futbol Fatih Terim'den seçim sonrası ilk kare

Fatih Terim'den seçim sonrası ilk kare

Futbol

Fatih Terim'den seçim sonrası ilk kare

Fatih Terim Bodrum'daki tatiline devam ediyor. Galatasaray seçimleriyle ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Terim, Babalar Günü ile alakalı bir karede yer aldı.

20 Haziran 2021, Pazar 13:24 Son Güncelleme:
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Galatasaray seçimlerinden sonraki ilk fotoğrafını veren Fatih Terim'in fotoğrafı seçimle ilgili değil, Babalar Günü ile ilgili oldu. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı Instagram'ından bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.

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