Galatasaray seçimlerinden sonraki ilk fotoğrafını veren Fatih Terim'in fotoğrafı seçimle ilgili değil, Babalar Günü ile ilgili oldu. Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı Instagram'ından bir paylaşım yaparak Terim'in babalar gününü kutladı.