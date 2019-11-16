Ryan Babel, Galatasaray’ın yeni forveti oluyor... Radamel Falcao’nun bir türlü iyileşip takımla çalışmalara katılamaması, bunun üzerine gelen Andone’nin sakatlığı, takımda taşların yerinden oynamasına yol açacak. Teknik direktör Fatih Terim, milli ara sonrası ligde oynanacak Başakşehir maçında, Babel’i forvette kullanmaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgede Adem’le Babel’i birlikte oynatarak hücum gücünü arttırmanın hesapları içerisinde. Forvetteki değişim, diğer pozisyonlara da yansıyacak. Üçlü stoperin önünde, beşli bir orta saha kurgusu düşünülüyor. Bu değişimdeki kilit rollerden bazılarını da Ömer Bayram ve Emre Taşdemir oynayacak.

Oyun kurucu Ömer Bayram

Terim, Ömer’i orta sahada oyun kurucu olarak kullanmaya kararlı. Belhanda’yı yavaş yavaş gözden çıkaran Terim, Ömer’le beraber oyun temposunu arttırmaya çalışacak. Yine devre arasında gönderilmesi gündemde olan Nagatomo’nun yerine de sol çizgide Emre Taşdemir görev yapacak. Emre’nin temposunu 90 dakikaya yayabilmesi için kondisyoner Bartali’nin özel bir program uyguladığı da gelen haberler arasında.