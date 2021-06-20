Futbol Fatih Terim'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım: İlk günkü gibi..

Fatih Terim'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım: İlk günkü gibi..

Futbol

Fatih Terim'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım: İlk günkü gibi..

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın yarın Fatih Terim'in Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımın başında olacağı ile ilgili sosyal medyasından yaptığı paylaşıma teknik direktör Fatih Terim de alıntılayarak cevap verdi. Terim, başkan Elmas'ın, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında" paylaşımına, "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" cevabını verdi.

20 Haziran 2021, Pazar 22:41 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılı takımın 38'nci başkanı seçilen Burak Elmas'ın, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yaptığı paylaşımı, “Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var" paylaşımına teknik direktör Fatih Terim de, “Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" şeklinde cevap verdi.

İSTANBUL (DHA)

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