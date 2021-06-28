DeAndre Yedlin'in kullandığı bir taç atışından sonra oyuncusuna sert tepki gösteren Fatih Terim, "DeAndre, yüz kere söyledim size. Taç atışını merkeze yollamayın. Bu hata şampiyonluğu kaybettirdi bize" dedi.

Galatasaray'ın devre arasında Newcastle United'dan transfer ettiği ABD'li sağ bek ile 2023'e kadar sözleşme imzalanmıştı.

Terim'in Kaan Ayhan'ı ısrarla isteme sebebinin ise Yedlin'den memnun olmaması olduğu söyleniyor. Hem sağ bek hem de stoper oynayabilen Kaan Ayhan için girişimler sürüyor.