Futbol Fatih Terim'e rekor ceza mı gelecek?

Fatih Terim'e rekor ceza mı gelecek?

Futbol

Galatasaray'da Karagümrük maçında hakem Mustafa Öğretmenoğlu ile sorun yaşayan Fatih Terim, kırmızı kartla tribüne gönderilmişti. Maçın geri kalanını tribünden takip eden Terim, bu akşamki Göztepe maçında sahada olamayacak. Peki Terim ne kadar ceza alacak?

22 Aralık 2020, Salı 11:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milliyet Skorer'deki haberde, Fatih Terim'in ihlal ettiği kurallar ve aldığı cezaların geçmişi incelendi. Habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fatih Karagümrük maçında oyundan atılırken, maçın seyircisiz oynanmasından dolayı söylediği tüm sözler statta yankılandı.

69. dakikada yaşanan bir pozisyonda futbolcusuna faul yapıldığını düşünen Terim, Arda’nın da sarı kart görmesi sonrasında, “Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu” diye bağırdı. Bunun sonrasında da Terim’e kırmızı kart geldi.

Bunun sonrasında hızını alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, “Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, ‘Fatih hocayı attım’ diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız” ifadelerini kullandı.

Bunun ardından tribüne çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın son yarım saatini tribünden izlemek zorunda kaldı. Müsabakanın ardından yeniden saha içine dönen tecrübeli teknik adam bu kez “idari tedbire uymama” yönünden bir kez daha ihlalde bulundu.


Günün önemli manşetleri için tıkla

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle üç ihlalden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Terim’in, “sportmenliğe aykırı hareketi”, “hakareti” ve “tedbire uymaması” nedeniyle tedbirli olarak sevkinin yapıldığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, tedbir nedeniyle bugünkü karşılaşmaya çıkamayacak.

Rekor ceza mı gelecek?

Rekor ceza mı gelecek?

Sportmenliğe aykırı hareket 1-3 maç

Terim’e gelebilecek olası cezalar şöyle:Görevlilere ve diğer kişilere, 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 15 ila 30 gün arasında hak mahrumiyeti cezası.

Hakaret 3-7 maç

Görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası verilir.

Tedbire uymama 4-12 maç

Görevlilere ve diğer kişilere ise 4 ila 12 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 30 günden 90 güne kadar hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig için 33 bin TL’den 65 bin TL’ye kadar para cezası

Terim, geçen sezon 4, önceki sezon da 13 karşılaşmada cezası nedeniyle takımın başında olamadı. Geçen sezon Terim'in olmadığı 4 maçta 6 puan kaybedildi. G.Saray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı.

Terim 2019’da ihraca rağmen Başakşehir maçı sonrası sahaya girip tedbire uymaması nedeniyle PFDK’ya sevk edilse de, isnat olunan ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza almamıştı.

Skorer

İlgili Haber
Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut konusunda fevri davranmayacak