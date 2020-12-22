Bunun sonrasında hızını alamayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, “Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, ‘Fatih hocayı attım’ diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız” ifadelerini kullandı.

Bunun ardından tribüne çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın son yarım saatini tribünden izlemek zorunda kaldı. Müsabakanın ardından yeniden saha içine dönen tecrübeli teknik adam bu kez “idari tedbire uymama” yönünden bir kez daha ihlalde bulundu.



