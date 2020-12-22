Milliyet Skorer'deki haberde, Fatih Terim'in ihlal ettiği kurallar ve aldığı cezaların geçmişi incelendi. Habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fatih Karagümrük maçında oyundan atılırken, maçın seyircisiz oynanmasından dolayı söylediği tüm sözler statta yankılandı.
69. dakikada yaşanan bir pozisyonda futbolcusuna faul yapıldığını düşünen Terim, Arda’nın da sarı kart görmesi sonrasında, “Sen nasıl hakemsin ulan Mustafa Öğretmenoğlu” diye bağırdı. Bunun sonrasında da Terim’e kırmızı kart geldi.