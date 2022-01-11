Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a Galatasaray taraftarından tepki var. Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra sosyal medyada başlayan tepki, Fatih Terim'in evinin önünde devam etmişti.

Terim'in evinin önüne giden bazı taraftarla, Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

Galatasaray'ın Terim'le yolları ayırdığını açıkladığı sosyal medya paylaşımlarının altında da Elmas istifaya çağrıldı.

Twitter'da 40 bine yakın takipçi kaybeden Elmas'ın nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor.