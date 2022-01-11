Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Burak Elmas binlerce takipçi kaybetti
Galatasaray'da Burak Elmas başkan seçildikten sonra sosyal medyadaki takipçi sayısında büyük artış olmuştu. Elmas, dün itibarıyla Fatih Terim'le yolları ayırdı. Bu ayrılığın ardından Elmas'ın takipçi sayısında 40 bine yakın düşüş oldu.
11 Ocak 2022, Salı 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a Galatasaray taraftarından tepki var. Fatih Terim'le yollar ayrıldıktan sonra sosyal medyada başlayan tepki, Fatih Terim'in evinin önünde devam etmişti.
Terim'in evinin önüne giden bazı taraftarla, Burak Elmas'ı istifaya davet etti.
Galatasaray'ın Terim'le yolları ayırdığını açıkladığı sosyal medya paylaşımlarının altında da Elmas istifaya çağrıldı.
Twitter'da 40 bine yakın takipçi kaybeden Elmas'ın nasıl bir tutum takınacağı merak ediliyor.
BUNLARI DA OKUYUN