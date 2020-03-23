Fatih Terim'in corona virüs testi pozitif çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
23 Mart 2020, Pazartesi 22:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" mesajını paylaştı.
https://twitter.com/fatihterim/status/1242164379161964550?s=20