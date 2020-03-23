Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Twitter hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurarak "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" mesajını paylaştı.





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