Fatih Terim'in ekibine bir yabancı yardımcı antrenör katılacak
Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibe yabancı bir yardımcı katma kararı aldı. Galatasaray'ın hocası daha önce de eski öğrencilerinden kulübeye bazı isimler almıştı.
23 Aralık 2021, Perşembe 14:13 Son Güncelleme:
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Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Fatih Terim’in ekibine takviye yapılması gündemde. Terim’in ekibine yabancı bir yardımcının dahil olacağı öğrenildi.
Terim daha önce de eski öğrencilerinden Albert Riera ve Claudio Taffarel gibi isimleri kulübeye dahil etmişti. Taffarel şu an Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yaparken, Riera ise sezon başında takımdan ayrılmıştı.