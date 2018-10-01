Porto sınavı öncesi Emre, Eren ve Selçuk'un sakatlıkları, Ndiaye'nin ise cezası bulunuyor.

UEFA anlaşması nedeniyle Şampiyonlar Ligi kadrosuna 21 oyuncu yazabilen Fatih Terim'in yedek kaleci İsmail'i de çıkınca elinde Porto maçında kullanabileceği sadece 16 isim kaldı. Tecrübeli hocanın orta alanda Ndiaye'nin yerine Donk, Emre'nin yerine Belhanda'yı oynatması, Onyekuru'ya da tek forvet olarak görev vermesi bekleniyor. Sağ bekte Linnes, stoperde Maicon oynayacak.

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