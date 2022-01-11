Fatih Terim beklendiği üzere bugün Florya'ya veda etti. 14.00'te binaya gelen Terim, kısa süren vedasında oyuncuların seslendi.





Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, Terim, "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin" dedi.

Kulüp çalışanları ve güvenliklerle de sarmaş dolaş ayrılan Terim, kendisine destek vermek için gelen taraftara da teşekkür ederek, "Hakkınızı helal edin" dedi ve araçla Florya'dan ayrıldı.