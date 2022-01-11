DHA, Fatih Terim'in Florya'ya veda ettiği anı görüntüledi. Takımdan, taraftardan ve personelden hellalik alan Terim, çıkışta kendisini bekleyen taraftarlara el sallayarak aracına bindi.





Araçta kendisini bekleyen ailesiyle beraber Florya'dan ayrılan Terim, taraftara el salladığı esnada Florya'nın hemen önündeki "2000 UEFA Kupası Zaferi" posterinin önünde duruyordu.

İşte Terim'in 22 yıl öncesi ve şimdi...







