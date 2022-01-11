Futbol Fatih Terim'in Florya'ya vedasında dikkat çeken UEFA Kupası detayı

Fatih Terim'in Florya'ya vedasında dikkat çeken UEFA Kupası detayı

Futbol

Fatih Terim'in Florya'ya vedasında dikkat çeken UEFA Kupası detayı

Fatih Terim, Galatasaray'la yollarını dün itibarıyla ayırmıştı. Terim bugün Florya'ya giderek takımla ve personelle vedalaştı. Vedada dikkat çeken bir kare yer aldı.

11 Ocak 2022, Salı 15:26 Son Güncelleme:
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DHA, Fatih Terim'in Florya'ya veda ettiği anı görüntüledi. Takımdan, taraftardan ve personelden hellalik alan Terim, çıkışta kendisini bekleyen taraftarlara el sallayarak aracına bindi.


Araçta kendisini bekleyen ailesiyle beraber Florya'dan ayrılan Terim, taraftara el salladığı esnada Florya'nın hemen önündeki "2000 UEFA Kupası Zaferi" posterinin önünde duruyordu.

İşte Terim'in 22 yıl öncesi ve şimdi...

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