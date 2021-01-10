Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun Saint-Etienne'e gittiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Galatasaray'ın 6-0'lık Gençlerbirliği galibiyeti sonrası teknik direktör Fatih Terim, Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed'in transfer listelerinde olduğunu belirtmişti. Mostafa Mohamed transferinde flaş bir gelişme yaşandı ve oyuncu, bir süredir kendisiyle ilgilenen Saint-Etienne ile anlaşma sağladı.

Fransız basınından Sport FM'in haberine göre oyuncu, Saint-Etienne ile anlaşma sağlarken Zamalek'in kulüp sözcüsünün de kısa süre içerisinde oyuncunun Fransız kulübüne transferi konusunda bir açıklama gerçekleştireceklerini belirttiği aktarıldı.