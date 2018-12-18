24 yaşındaki futbolcuyu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim’in Vedat Muriç’i listesine aldığı ifade edildi. Cim-Bom, bonservisi için 1 milyon euroyu gözden çıkarırken, uzun yıllar Türkiye’de bulunmasının da avantaj olduğu dile getirildi.

Gol sorunu çeken ve devre arasında yapılacak iki golcü transferiyle bu problemi ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray’da sürpriz bir isim gündeme geldi: Vedat Muriç...

Çaykur Rizespor’un 24 yaşındaki futbolcusunu, teknik direktör Fatih Terim’in çok beğendiği ve ara transfer dönemi için alternatifler arasına ismini yazdığı belirlendi. Ocak döneminde hücum hattına farklı özelliklere sahip iki oyuncu almayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı futbolcunun hava hakimiyeti ve güçlü fiziği ile pivot santrfor açığını kapamayı planlıyor.

24 yaşındaki futbolcunun gündeme gelmesinin nedenleri arasında uzun yıllar Türkiye’de oynamasının ve düşük maliyetinin de önemli rol oynadığı dile getirildi.

Karadeniz ekibi ile kısa sürede masaya oturmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Muriç için 1 milyon euro bonservis ödemeyi kabul ediyor. Kosovalı futbolcunun da Galatasaray’da oynamak için istekli olduğu dile getirildi.

HAREKETLİ FORVET

Geçmiş sezonlarda da adı Cim-Bom ile berabetr geçen golcü futbolcu, son olarak Türk Telekom Stadı’nda iyi bir performans ortaya koymuştu. Galatasaray’da Vedat Muriç dışında, son vuruşları iyi olan, hareketli bir forvetin daha alınması planlanıyor.

3: Arnavutluk’un Teuta takımından Giresunspor’a transfer olan Vedat Muriç, daha sonra Gençlerbirliği’ne geçti, son olarak da Çaykur Rizespor formasını giydi.

10 gün önce Galatasaray’a karşı forma giyen Vedat Muriç, gol atamadı ancak asist yaptı.

Milliyet