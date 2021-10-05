Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Hamile olan Merve Terim sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

Merve Terim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.

Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi.

Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.

Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.

Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı....

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.

Fiziken ve ruhen çok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.

Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesekte çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."











