Fatih Terim'in planı netleşiyor! Galatasaray Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Zirvedeki rakiplerini yakalamak isteyen Galatasaray, namağlup Konyaspor'u konuk edecek. 16.00'da başlayacak maç öncesi iki teknik adam da sahaya sürecekleri 11'i ve taktiklerini kafalarında belirledi. İşte muhtemel 11'ler...
17 Ekim 2021, Pazar 12:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Konyaspor bugün saat 16.00'da Galatasaray NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da 8 haftada 14 puan topladı. Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik alırken Konyaspor 3 galibiyet 5 beraberlikle namağlup unvanını sürdürüyor.
Galatasaray'da maç öncesi iki önemli eksik var: Marcao ve Berkan Kutlu cezalı. Fatih Terim'in muhtemel 11'i şöyle:
Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Taylan, Morutan, Kerem, Halil, Diagne
Konyaspor'da İlhan Palut'un muhtemel 11'i ise şöyle:
Sehic,Skubic,Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan
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