Galatasaray ile Konyaspor bugün saat 16.00'da Galatasaray NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da 8 haftada 14 puan topladı. Galatasaray 4 galibiyet 2 beraberlik alırken Konyaspor 3 galibiyet 5 beraberlikle namağlup unvanını sürdürüyor.

Galatasaray'da maç öncesi iki önemli eksik var: Marcao ve Berkan Kutlu cezalı. Fatih Terim'in muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Taylan, Morutan, Kerem, Halil, Diagne

Konyaspor'da İlhan Palut'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Sehic,Skubic,Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Endri Çekici, Serdar Gürler, Bytyqi, Ahmed Hassan