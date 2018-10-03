Tecrübeli hoca, Lokomotiv maçının yıldızı olan Rodrigues’ten Porto önünde de çok şey bekliyor. Belhanda da bu gece 11’e geri dönüyor...

Emre ve Ndiaye'den yoksun olarak Porto önüne çıkacak olan Galatasaray'da tüm gözler Garry Rodrigues'in üzerinde olacak. Fatih Terim, Lokomotiv maçında müthiş bir performans gösteren yıldız futbolcudan bu gece de çok şey bekliyor. Terim'in Porto 11'ini büyük oranda belirlediği de öğrenildi.

LINNES YİNE 11'DE

Mariano'nun yerine Linnes'i oynatmayı düşünen Terim, orta sahayı da Fernando, Donk ve Belhanda'dan oluşturacak. İleri uçta ise Henry Onyekuru'nun görev yapması bekleniyor.

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