Fatih Terim'in PSV planlarında onlar var!
Galatasaray'da 21 veya 22 Temmuz'daki ilk PSV maçı öncesi transferler yetiştirilmeye çalışılıyor. Burak Elmas yönetimi ilk sınavını verecek ve Terim'in isteklerini ön eleme maçından önce yetiştirmeye çalışacak. Terim, iki eski öğrencisi Onyekuru ve Gedson'u PSV planlarına dahil etti bile.
25 Haziran 2021, Cuma 11:00 Son Güncelleme:
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Galatasaray Monaco ve Benfica ile ciddi temas halinde. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde hem Gedson Fernandes hem de Onyekuru transferlerini açıklamayı hedefleyen Galatasaray'da yeni yönetim, Fatih Terim'e 'hoş geldin' hediyesi vermek istiyor.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven maçlarına kadar bu oyuncuları kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, girişimleri hızlandırmış durumda.
Fatih Terim'in PSV ile yapılacak maç planlarına bu iki ismi dahil ettiği öğrenildi.
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