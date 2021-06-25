Galatasaray Monaco ve Benfica ile ciddi temas halinde. Önümüzdeki 3-4 gün içerisinde hem Gedson Fernandes hem de Onyekuru transferlerini açıklamayı hedefleyen Galatasaray'da yeni yönetim, Fatih Terim'e 'hoş geldin' hediyesi vermek istiyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak PSV Eindhoven maçlarına kadar bu oyuncuları kampa yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, girişimleri hızlandırmış durumda.

Fatih Terim'in PSV ile yapılacak maç planlarına bu iki ismi dahil ettiği öğrenildi.