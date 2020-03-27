Magazin Fatih Terim'in son durumunu kızı Buse Terim açıkladı

Fatih Terim'in son durumunu kızı Buse Terim açıkladı

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Fatih Terim'in son durumunu kızı Buse Terim açıkladı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, corona virüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Son durumuyla ilgili kızı Buse Terim sosyal medyadan açıklama yaptı.

27 Mart 2020, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Fatih Terim, 23 Mart Pazartesi günü Twitter hesabından "Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." paylaşımı yaparak corona virüs' yakalandığını duyurmuştu. Herkes Fatih Terim'in son durumunu merak ediyor. Kızı Buse Terim, sık sık sosyal medyadan durumuna ilişkin açıklama yapıyor.

"Daha iyi ve iyiye gidiyor"

Buse Terim'den, Fatih Terim'in hayranlarını sevindirecek bir paylaşım yaptı. Buse Terim Instagram hesabından, "Herkese merhaba, Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler" mesajını paylaştı.


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