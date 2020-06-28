İkinci bebek de erkek olacak

Ozan- Kenan Doğulu biraderlerin kardeşi Canan, Eylül 2017’de New York’ta oğlu Can’ı dünyaya getirmişti. Canan dört gün önce bu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp hamile olduğunu duyurdu. Canan ile konuştum. Altı aylık hamileymiş ve yine bir erkek bebek bekliyormuş. Benden duymuş olmayın ama, bebeğe rahmetli babaları Yurdaer Doğulu’nun adını vereceklermiş. Ozan’ın, Arya, Elya ve Lila adında üç kızı var. Darısı Kenan ile Beren’in başına.

Alaçatı’nın gizli cenneti ‘Perispri’

Ünlü heykeltıraş ve seramik sanatçısı Cahide Erel’in Fener’deki Haliç’e sıfır restoranı Perispri, beş yıldır Türk, Ermeni ve Rum mutfağının en seçkin yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Galata Meyhanesi’nin de sahibi olan Cahide Hanım, Alaçatı’da üç dönüm arazi üzerinde adeta tropik bir cennet yaratıp içine de Perispri’yi açtı. Kendinizi botanik bir serada hissedeceğiniz mekanda masalar arası mesafe 30 metre. Birbirinden bağımsız etrafı çiçek ve ağaçlarla çevrili, özel locaların da bulunduğu mekan öğlene kadar da muhteşem kahvaltılar veriyor.

Güler Sabancı Nars Otel'i satmış

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 20 yıl birlikte çalıştığı Ayşegül Şentürk ile 2008’de Çeşme Ilıca’daki tarihi Tosun Paşa Yalısı’nı satın alıp 3 milyon dolar harcayıp aslına uygun restore ederek ‘Nars’ adını verdiği butik oteli açmıştı. Zaman içinde ‘Nars’ adında başka oteller açmayı planlayan Güler Hanım bu fikrinden cayıp geçtiğimiz günlerde oteli sessiz sedasız satmış.