Süper Lig'de Antalyaspor ile 0-0 Galatasaray yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalar yaptı. Şahin, Falcao ile ilgili "Falcao aynı yerden sakatlandı. Oyunu çözebileceğini düşünmüştük" dedi.
Futbol Fatih Terim'in yardımcısı Levent Şahin: Falcao'nun oyunu çözebileceğini düşünmüştük
Emre Kılınç'ın kırmızı kartına da değinen Şahin, şunları söyledi:
Emre'nin kırmızı kartı yoruma açık. Bize göre kırmızı kart değildi. Maçın genelinde futbol oynamak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Hakemin birçok kez oyunu yavaşlatan rakip futbolcuları ikaz etmemesi bizim için daha çok önemliydi. Kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar. Emre'nin atılmasıyla 10 kişi kaldık ve yaklaşık 45 dakika 10 kişi oynarken bazı oyunculara ekstra yük bindi. 3-6-1 şeklinde devam eden oyunda gereken fırsatları yakalayamadık. Yine de bir bahane değil bunlar, kazanabilmeliydik.
"1 puana gelmişler"
Rakip takım görüldüğü kadarıyla buraya 1 puan almaya gelmiş, kazanmaya niyetleri yoktu. Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. Bütün ekip ve futbolcular olarak bundan dolayı çok üzgünüz.
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