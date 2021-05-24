Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde, "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y'yı ve üye hâkimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar Hattı: 05.........' şeklinde paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1 ve TCK'nin 277. Maddesi uyarınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)







