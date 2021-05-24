Türkiye Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Türkiye

Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 'Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve yayınlama' ve 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 21:19 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde 23 Mayıs 2021 tarihinde, "5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hâkim M.H.Y'yı ve üye hâkimler A.S ve A.A'nın bağlantılarını araştırıyoruz. Bilgisi olanlar için ihbar Hattı: 05.........' şeklinde paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1 ve TCK'nin 277. Maddesi uyarınca re'sen soruşturma başlatıldı. 

Özden ATİK / İSTANBUL (DHA)



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