Yemek Fatih Tutak, dünyanın en iyi 100 şefi arasına girdi

Fatih Tutak, dünyanın en iyi 100 şefi arasına girdi

Yemek

Fatih Tutak, dünyanın en iyi 100 şefi arasına girdi

Türk gastronomisine yeni bir bakış açısı getiren şef Fatih Tutak; Uluslararası Gastronomi Topluluğu The Best Chef tarafından belirlenen Dünyanın En iyi 100 Şefi arasına girdi.

25 Eylül 2020, Cuma 14:24 Son Güncelleme:
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Dünyanın her yerinden, alanında uzman şefleri bir araya getirerek sosyal ve özel bir topluluk oluşturan The Best Chef; her yıl, yılın en iyi 100 şefini belirleyerek gastronomi sahnesine en iyileri sunuyor. Dünyanın en iyi şeflerinden oluşan ağı ile The Best Chef’ te tüm şefler, mutfak uzmanları, fotoğrafçılar, sanatçılar ve mutfağa ilgi duyanlar; bilgi, beceri, deneyim ve başarı kıstaslarına göre birbirlerini oyluyor. Güvenli anket yolu ile yapılan oylamalarda her yılın en iyi 100 şefi seçilirken 2020’nin en iyileri de bu oylamalarla seçildi. Binlerce kişinin yer aldığı oylama ile listede Türkiye’den yalnızca Türk şef Fatih Tutak yer aldı. 

Bomonti’de restoranı bulunan Fatih Tutak; lokal üreticilerle çalışarak geleneksel pişirme tekniklerini araştıran bir şef.


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