  • Haberler
  • Gündem
  • Fatih Üniversitesi'nin kurucusu FETÖ'den gözaltına alındı

Fatih Üniversitesi'nin kurucusu FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih Üniversitesi'nin kurucularından Hasan T, Ankara'da gözaltına alındı

08 Aralık 2018, Cumartesi 18:51
A A
Fatih Üniversitesi'nin kurucusu FETÖ'den gözaltına alındı

Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.