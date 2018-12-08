Fatih Üniversitesi'nin kurucusu FETÖ'den gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan, kapatılan Fatih Üniversitesi'nin kurucularından Hasan T, Ankara'da gözaltına alındı
Kapatılan Fatih Üniversitesi'nin kurucularından Hasan T. hakkında Ankara ve Kastamonu'da yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yakalama kararı çıkartıldı.
SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Hasan T'nin Ankara'da bulunduğunun belirlenmesi üzerine Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Oluşturulan özel ekip, zanlıyı Ankara'daki saklandığı adreste yakaladı.