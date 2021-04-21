Fatih Ürek bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski dostu Demet Akalın’la ilgili açıklamalar yaptı. Akalın’ın kızı Hira’nın TikTok fenomenine yanlışlıkla gönderdiği 7 bin TL hakkında konuşan Fatih Ürek, “Kullandırmasınlar. O çocukların eline telefon vermek nedir ya? Birçok anne baba böyle. Fakat çocukların elinde telefon hiç onaylamıyorum!” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının “Siz izin verir miydiniz?” sorusuna ise Ürek, “Asla! Böyle baba olurdum işte” cevabını verdi.





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