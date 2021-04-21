Fatih Ürek, Demet Akalın'ı hedef aldı
Şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün Etiler’de kameralara takıldı. Alışveriş turuna çıkan Ürek, Demet Akalın’ın kızı Hira’nın TikTok fenomenlerine yanlışlıkla gönderdiği para hakkında konuştu.
21 Nisan 2021, Çarşamba 18:24 Son Güncelleme:
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Fatih Ürek bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski dostu Demet Akalın’la ilgili açıklamalar yaptı. Akalın’ın kızı Hira’nın TikTok fenomenine yanlışlıkla gönderdiği 7 bin TL hakkında konuşan Fatih Ürek, “Kullandırmasınlar. O çocukların eline telefon vermek nedir ya? Birçok anne baba böyle. Fakat çocukların elinde telefon hiç onaylamıyorum!” ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının “Siz izin verir miydiniz?” sorusuna ise Ürek, “Asla! Böyle baba olurdum işte” cevabını verdi.