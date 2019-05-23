Fatih Ürek: Reyhan Hanım programı ele almaya çalışıyor

Fatih Ürek merak edilenleri canlı yayında anlattı:

- Programa başladığımdan beri 10 ödül aldım, öncesinde hiç ödül almamıştım.

- Çekimler bitip eve gittiğimde pestil oluyorum. Elim kolum kalkmıyor. Sadece uzanıyorum. Çünkü o kadar yoruyorlar ki beni...

- Programdaki Reyhan Hanım'ın beni çok sevdiğini biliyorum ama bazen kendisini ben sanıyor. Programı ele almaya çalışıyor.

- Birbirimize pahalı hediyeler alma durumu Demet ile aramızda var, her şey karşılıklı. Ama kimseye tektaş almadım. O haberler gerçek değil.

- Edis ile Aleyna Tilki'nin "Araba kaza yaparsa, Türk Pop'u biter" sözlerini iddialı buldum. Onların şimdi gidip gezdiği Amerika'yı Ajda Pekkan yıllar önce gezdi. Dolu dolu yaşadı zaten. Bu ülkede bir Süperstar gerçeği var. Tarkan var mesela... Bir dönemi geride bıraktı. Onu hiç böyle sözler ederken gördünüz mü? Etmez. Çünkü altı dolu. İhtiyacı yok bunlara.

- Aleyna ve Edis'e tavsiyem büyüklerinizi dinleyin. Gaza gelmeyin. Büyükleriniz yaşamış, görmüş, geçirmiş onlardan faydalanın. İnsan böyle laflar ediyorsa, altı boştur.