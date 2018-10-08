"Kayınvalide denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?" sorusu gelinlerin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden oldu.

Tüm gelinler kendi kaynanalarının özelliklerini de düşünerek soruya ilginç yanıtlar verdi.

Özellikle bir gelin "Cadı" kelimesini söyleyince Fatih Ürek, beklediği cevabı aldığını gösteren mimikler yaptı.

Bu soru "Gelin" kelimesi ile kaynanalara da soruldu.

Önce gelinlerinin verdiği cevaplara tepkilerini gösteren kaynanalar, "Gelin" kelimesinin kendilerine ne ifade ettiğinin cevabını verdiler...

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