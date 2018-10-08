Fatih Ürek'ten ortalığı karıştıran soru!

Kanal D'nin beğeni ile izlenen yarışma programı 'Gelinim Mutfakta'da bugün, sunucu Fatih Ürek'in "Kayınvalide denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?" sorusuna gelinler öyle şeyler söyledi ki, kaynanalar odasından uğultular yükseldi

08 Ekim 2018, Pazartesi 15:56 Son Güncelleme: 08 Ekim 2018, Pazartesi 16:07
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"Kayınvalide denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?" sorusu gelinlerin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden oldu.

Tüm gelinler kendi kaynanalarının özelliklerini de düşünerek soruya ilginç yanıtlar verdi.

Özellikle bir gelin "Cadı" kelimesini söyleyince Fatih Ürek, beklediği cevabı aldığını gösteren mimikler yaptı.

Bu soru "Gelin" kelimesi ile kaynanalara da soruldu.

Önce gelinlerinin verdiği cevaplara tepkilerini gösteren kaynanalar, "Gelin" kelimesinin kendilerine ne ifade ettiğinin cevabını verdiler...

 Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de.

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