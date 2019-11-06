Olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşandı. Akrabalarına ulaşamayan bir kişi polisi arayarak durumu anlattı. İddiaya göre, olay yerine gelen ekipler kapıda, "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not buldu. Bunun üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağırıldı.

4 kişinin cesedine ulaşıldı

Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt Y., 54 yaşındaki Oya Y., 60 yaşındaki Kamuran Y. ve 56 yaşındaki Yaşar Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler maske takarak eve girebildi

Olay yerine gelen ekipler kapıda yazan not nedeniyle içeriye maskeyle girdi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında eve giren ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Kapıda da siyanür var girmeyin yazmışlar

Olay yerinde yaşananları anlatan görgü tanığı, "Olay birinci katta meydana geliyor. 4 kişi evde ölü bulunuyor. Akrabaları ulaşamayınca polisi arıyorlar. Polis geliyor bakıyorlar hepsi ölmüş. Kapıda da siyanür var girmeyin yazmışlar" dedi.

Kapıda her hangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal bir ilaçla intihar ettiği üzerinde duruluyor. Ancak kesin ölüm nedenleri yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

İstanbul-DHA