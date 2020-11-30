Türkiye’nin 2019 yılındaki doğalgaz tüketimi 44.9 milyar metreküp. Doğalgazda 44.9 milyar metreküplük iç tüketimin, 14.5 milyar metreküplük kısmı konuta, 12.4 milyarı sanayiye, 11.2 milyarı elektrik üretimine ve 6.8 milyarı ise diğer alanlara gidiyor. Türkiye’nin yıllık enerji ithalatının faturası 2019’da 41 milyar dolardı. Bu ithalatın yaklaşık 13 milyar doları doğalgazdan kaynaklanıyor. Bir başka deyişle enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. İşte bu bağımlılığı ortadan kaldırmak için yıllardır Türkiye’nin birçok noktasında petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri sürdürülse de ihtiyacın küçük bir miktarını karşılayacak rezervler bulundu.

Kendi sınıfında dünyanın ilk 5 gemisi arasında bulunan Fatih’in uzunluğu neredeyse Fransa’daki Eyfel Kulesi kadar. 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Fatih gemisi, 12 bin metre sondaj derinliğine sahip.

Dünyanın ilk 5'i arasında

5 gemilik dev flo

2017’ye geldiğimizde Türkiye’nin milli enerji ve maden politikası yeni baştan belirlendi. O tarihten sonra denizlerdeki sondaj çalışmalarının kiralama yoluyla değil, doğrudan milli kuruluşlar aracılığıyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Art arda 3 sondaj gemisi, ülkemiz derin deniz arama filosuna katıldı. Fatih, Yavuz ve Kanuni... Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileri de denizlerde doğalgaz ve petrol arama konusunda elimizi güçlendirdi.

4.775 Metre derinlik

Türkiye tarihine altın harflerle geçecek rezerv keşfinin ilk sevincini yaşatan ise Fatih sondaj gemisi oldu. 21 Ağustos’ta Karadeniz’de Tuna-1 (Sakarya Gaz Sahası) olarak isimlendirilen alanda 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedilmişti. Tuna-1’de çalışmalar devam ederken 4.775 metre derinliğe inilmiş ve 17 Ekim’de keşfedilen rezerv revize edilmişti. O tarihte Fatih sondaj gemisine giderek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “21 Ağustos’tan sonra faaliyetlerine devam eden gemimiz 85 milyar metreküp daha doğalgaz keşfetti. Böylece toplam miktar 405 milyar metreküp doğalgaz oldu. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık” demişti. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğalgaz miktarı 16.8 milyar metreküp. Yeni keşifle bunun 24 katı, tek bir sondajda elde edildi. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden söz ediyoruz.

50 yıllık arayışın sonucu

Karadeniz’de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağı olarak kayıtlara geçti. Keşfedilen rezervle ülkemizin doğalgazda dışarıya bağımlılığı önemli ölçüde azalacak. Ayrıca sanayide ve konutta tüketilen doğalgazın daha ucuza kullanılmasının yolu açılacak. 2023 yılı itibarıyla keşfedilen gazın kullanıma başlaması öngörülüyor. 405 milyar metreküplük gazın ekonomik değeri 85-90 milyar doları buluyor. Petrol ve doğalgazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça ülkede kalan kaynaklar yatırıma ve istihdama ayrılacak. Türkiye’nin deniz sondajları Akdeniz ve Karadeniz olmak üzere 1970’te başlamıştı.