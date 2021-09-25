Türkiye Fatih'te iki katlı ahşap otelde yangın

Fatih'te iki katlı ahşap otelde yangın

Türkiye

Fatih'te iki katlı ahşap otelde yangın

Fatih'te iki katlı ahşap otelin çatısında yangın çıktı. Otelde kalan yabancı turistler hızla tahliye edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, havadan da görüntülendi.

25 Eylül 2021, Cumartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'ta bulunan ve otel olarak kullanılan iki katlı ahşap binanın çatısında, saat 06.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Öte yandan, otel olarak kullanılan ahşap binada çıkan yangın, havadan drone ile görüntülendi. 

Serdar ALTINTEPE - Ömer ÇETİNASLAN/DHA


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