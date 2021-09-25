Fatih Hacı Kadın Mahallesi Tavanlı Çeşme Sokak'ta bulunan ve otel olarak kullanılan iki katlı ahşap binanın çatısında, saat 06.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada otelde konaklayan yabancı turistler, yanlarına alabildikleri eşyalarıyla, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu. Öte yandan, otel olarak kullanılan ahşap binada çıkan yangın, havadan drone ile görüntülendi.

Serdar ALTINTEPE - Ömer ÇETİNASLAN/DHA



