Fatih'te kadın turiste kapkaç! Kameralar kaydetti...

İstanbul Fatih'te yaşlı turist kadınları hedef alan bir kapkaççı yakalanarak tutuklandı. Hırsızın yaşlı bir turisti kapkaç anı ise kameralar tarafından kaydedildi

26 Haziran 2019, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Fatih'te kadın turiste kapkaç! Kameralar kaydetti...

Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi.

10 SUÇTAN ARANIYORDU

Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. İşte o anlar...

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