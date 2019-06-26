Fatih'te kadın turiste kapkaç! Kameralar kaydetti...
İstanbul Fatih'te yaşlı turist kadınları hedef alan bir kapkaççı yakalanarak tutuklandı. Hırsızın yaşlı bir turisti kapkaç anı ise kameralar tarafından kaydedildi
Fatih Nişanca Mahallesi'nde yaşlı bir kadın turistin çantası kapkaç yöntemiyle çalındı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda kapkaççının Alaattin A. olduğunu belirledi.
10 SUÇTAN ARANIYORDU
Ekipler şüphelinin, 7 kapkaç, 2 yağma, 1 evden hırsızlık suçlarından arandığı belirlendi. Alaattin A.'nın yapılan detaylı sorgulamasında 3 iş yerinden hırsızlık ve yağma suçlarından da geçmişte kaydının bulunduğu tespit edildi.
TUTUKLANDI
Yapılan operasyonla Alaattin A. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Alaattin A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. İşte o anlar...