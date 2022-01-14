Fatih Molla Gürani Mahallesi Kazgani Sadi Cami Sokak'taki 5 katlı bir binanın kömürlüğünde Cezayir uyruklu iki grup arasında dün saat 23.30 sıralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri kömürlükteki kullanılmayan eşyaları ateşe verdi. Yangın çıkaran kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken binayı duman kapladı. Yükselen dumanları gören bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle binada bulunan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi, itfaiye ekipleri ile çevredekiler tarafından binadan çıkarıldı.

AÇILAN BATTANİYEYE ATLAYIP YERE ÇAKILDI

Bu sırada Somali uyruklu bir bina sakini de yangın nedeniyle panik yaparak üçüncü kat penceresinden sarktı. Sarkan kişiyi gören mahalle sakinleri battaniye açtı. Bir süre sonra mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düşen kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Somali uyruklu kişinin 3'üncü kattaki tuvalet camından çıkarak atladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin camdan sarktığını görenler, aşağıda battaniye açıyor. Açılan battaniyeye atlayan kişi, battaniyeyle birlikte yere çakılıyor. Battaniyeyi açanların etrafa koşturması ve yaşanan korku dolu anlar görülüyor.

"ATLADI AMA BATTANİYEYE DENK GELMEDİ"

Yangın çıktığı sırada orada bulunan Mehmet Güneş, "Yukarıdan birkaç arkadaş atlayacaktı. O sırada buradakiler battaniye açtı. Atladı ama battaniyeye denk gelmedi, yere düştü. Kaburgası, bacağı kırıldı. 4'ncü kattan, tuvalet camından atlıyor. Camda asılı halde biraz bekliyor. Battaniye açılınca kendini aşağıya bırakıyor. Ancak battaniyeye denk gelmiyor. Hastaneye kaldırıldı" dedi.

"YANGINDAN KORKUP ATLADI"

Ahmet Çelik ise "Dün akşam, saat 23.00 sıralarında, kömürlükte, Cezayirliler aralarında kavga etmiş. Birbirlerini bıçakladılar. Bir tanesi de onlara kızarak, evi ateşe verip kaçtı. Üst katta kalanlar da yangından korktu. Kendilerini tuvalet camından dışarı attı" diye konuştu.



