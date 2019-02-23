Fatih’te korkutan kaza! Özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil Taksim-Kocamustafapaşa seferini yapan özel otobüsünü sıkıştırdı.

Otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirdi, ardından da bariyerlere girdi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/DHA