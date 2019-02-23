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Fatih’te korkutan kaza! Özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

İstanbul Fatih’te bir otomobilin sıkıştırdığı iddia edilen özel halk otobüsü, yol kenarındaki beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirerek bariyerlere çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

23 Şubat 2019, Cumartesi 09:15
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Fatih’te korkutan kaza! Özel halk otobüsü bariyerlere çarptı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil Taksim-Kocamustafapaşa seferini yapan özel otobüsünü sıkıştırdı.

Otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirdi, ardından da bariyerlere girdi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/DHA

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