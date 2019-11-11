Fatih’te ölen 4 kardeşin arkadaşı, cenazeleri almaya gidiyor

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Serpil Alkan, savcılıkla yaptığı görüşme sonrasında avukatı Aydın Egemen ile adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaptı.

“Cenazeleri teslim alacağız”

Avukat Egemen, "Öncelikle İstanbul Başsavcı vekilimiz Hacı Hasan Bölükbaşı ve cumhuriyet savcımız Ömer Faruk Peçenek (soruşturma savcısı) savcımıza çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakalarından dolayı. Adli Tıp Kurumu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nı aradılar. Cenazelerin teslimi ile ilgili görüşmeleri yaptılar ve Adli Tıp Kurumu’na gitmemizi rica ettiler. Biz şimdi oraya gidiyoruz. Cenazeleri teslim alacağız" dedi.

Serpil Alkan ise "Defin Ayazağa’da olacak. İkindiye yetiştirmemiz lazım. Otobüs falan ayarlayacağım. İşimiz daha yeni başlayacak. Sizlerden özür diliyorum. Allah razı olsun hepinizden" diye konuştu.

Cenazeler bugün defnedilecek

Avukat Aydın Egemen, ölen kardeşlerin Mersin’de ikamet eden ailesine de teşekkür ettiklerini belirterek "Adli Tıp Kurumu’na yazılarını gönderdiler. Cenazelerin Serpil Hanım tarafından ve şahsıma da yetkilendirdiler. Teşekkür ediyorum. Basında ilgisiz ve alakasız yazılar, görüşler görüyorum. Üzücüdür. Çok ilgili ve alakalılar. Hemen cenazelerin defni için görevlerini yaptılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bizim işlemleri hızlandırmak için üzerlerine düşeni yaptılar" dedi. Teslim işlemlerinin tamamlanması halinde cenazeler bugün Fındıkzade, Albayrak Camii’ndeki ikindi namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.

#olayıngeçmişi

İstanbul Fatih'te 6 Kasım gecesi bir dairede "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." şeklinde not bulundu. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.





Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından içeriye giren ekipler kardeş oldukları öğrenilen 48 yaşındaki Cüneyt 54 yaşındaki Oya, 60 yaşındaki Kamuran ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin'in cansız bedeniyle karşılaştı.





İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fahri Mutlu, "Henüz toksikolojik incelemeler tamamlanmamıştır. Kimyasal çalışmalar ise devam ediyor. Kesin olmamakla birlikte siyanür bulgusuna rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.





Öte yandan cenazeleri sahiplenen olmadı. Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin yakın dostu olduğunu söyleyen Serpil Alkan, cenaze defin ruhsatı için başvuruda bulundu.

DHA



