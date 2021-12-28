Türkiye Fatih'te tarihi camide yangın paniği

Fatih'te tarihi camide yangın paniği

Türkiye

Fatih'te tarihi camide yangın paniği

Fatih'te, tarihi Hoşkadem Camii'nde yangın çıktı. Elektrik kablosundan çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

28 Aralık 2021, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Fatih Kemal Paşa Mahallesi Bukali Dede Sokak'ta bulunan tarihi Hoşkadem Camii'nde, saat 13.30 sıralarında, caminin imam odasında bulunan elektrik kablosundan yangın çıktı. Fatih Sultan Mehmet'in Sekbanbaşısı Hoşkadem Ağa tarafından yaptırılan ve yapımına 1456 yılında başlanan 5 asırlık camide çıkan yangın, paniğe neden oldu.


Camiden duman çıktığını gören esnaflar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. 

Yangını gören bir esnaf, "Camiden dumanlar çıktığını gördük. Esnafların hepsi dışarıya çıktı. İtfaiyeyi aradılar. İtfaiye de yangını söndürdü. Tarihi bir cami" dedi. 

Ömer ÇETİNASLAN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

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