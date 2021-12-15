Türkiye Fatih'teki yangında can pazarı! Camdan atlayarak kurtuldular!

Fatih'teki yangında can pazarı! Camdan atlayarak kurtuldular!

Türkiye

Fatih'teki yangında can pazarı! Camdan atlayarak kurtuldular!

İstanbul Fatih'te 10 kişi ganyan bayiinde çıkıp yan daireye sıçrayan yangın nedeniyle mahsur kaldı. Can pazarı yaşandı. Mahsur kalanlardan bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı.

15 Aralık 2021, Çarşamba 11:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Fatih’te bir ganyan bayiinde çıkan yangın, bitişiğindeki dairelere sıçradı. Dairelerde mahsur kalan 10 kişiden bazıları camdan atlarken, bazıları demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Mahsur kalanların 3'ü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih Kızılelma Caddesi'nde bulunan bir ganyan bayiinde, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ganyan bayiinin yanında ve arkasında bulunan dairelere de sıçradı. Yabancı uyruklu bir aile, yaşadıkları dairede mahsur kaldı.



Vatandaşlar tarafından pencerelerdeki demir korkulukların kırılmasıyla aile, camdan atlayarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yangının sıçradığı dairelerde mahsur kalan 7 kişi daha kişi kurtarıldı. Dumanlardan etkilenen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


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