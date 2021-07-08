Fatin Rüştü Karataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği atama ile TMSF başkanlığına getirildi. Karataş’ın atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 8 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alırken, Fatin Rüştü Karataş’ın başkanlığa atanması ile birlikte TMSF üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer atandı…

FATİN RÜŞTÜ KARATAŞ KİMDİR?

Fatin Rüştü Karataş, 1968 senesinde Rize'de dünyaya geldi, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nde aldı.

Yüksek lisans derecesinin İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka bölümünden alan Fatin Rüştü Karataş, 1992 senesinde Şekerbank’ta Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevlerde bulundu.

2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yapan Fatin Rüştü Karataş, 2013 Kasım ayında Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Fatin Rüştü Karataş, bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliğinde bulundu, 2019 yılında da TMSF Kurul Üyeliğine atandı.