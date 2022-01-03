Magazin Fatma Girik 2022'ye hastane odasında girdi

Fatma Girik 2022'ye hastane odasında girdi

Magazin

Fatma Girik 2022'ye hastane odasında girdi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 2022 yılına hastane odasında girdi. Usta sanatçının son halini yeğeni paylaştı.

03 Ocak 2022, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi, 2022'ye de hastane odasında girdi.

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşerken; ünlü sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

'2022 ŞİFA GETİRSİN'

Sevenleri, Fatma Girik için "2022 şifa getirsin" temennisinde bulundu.

Yazarlarımızdan
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Filiz Özkol
3 Ocak 2022 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Deha, eşini daha önce de aldatmış
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Yeni yıla gayet pozitif ve karantinada girdim
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Adı konmamış ilişkilerden uzak durmalı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
2021 magazini
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Merve Boluğur bir kadını seksi gösteren noktaları yanıtladı