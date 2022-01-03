Fatma Girik 2022'ye hastane odasında girdi
Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, 2022 yılına hastane odasında girdi. Usta sanatçının son halini yeğeni paylaştı.
03 Ocak 2022, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi, 2022'ye de hastane odasında girdi.
'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI
Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşerken; ünlü sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.
'2022 ŞİFA GETİRSİN'
Sevenleri, Fatma Girik için "2022 şifa getirsin" temennisinde bulundu.
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