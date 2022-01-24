Fatma Girik hayatı boyunca unutulmaz birçok filmde rol aldı, bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı’nda bulundu, Söz Fato’da programı ile televizyon ekranlarında yer aldı. İşte, vefatıyla milyonları üzüntüye boğan Fatma Girik’in hayatı ve hakkında merak edilenler…

FATMA GİRİK NEDEN ÖLDÜ?

Fatma Girik’in vefatına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada: "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19’a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.





FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Fatma Girik Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. Henüz 15 yaşındayken, 1957 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke filminde başrol oynadı. Leke filminin ardından birkaç iddiasız yapımda daha yer alan Fatma Girik Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde filmiyle dikkatleri bir anda üzerine çekti. Memduh Ün’le tanışması, Fatma Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol alan Fatma Girik, sonraki yıllarında siyasete de atıldı. Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini üstlenen usta isim, kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum’un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyordu.