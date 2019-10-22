Fatma Girik sevenlerini üzdü

Ünlü sanatçı Fatma Girik yürüme güçlüğü nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu. Nişantaşı'nda yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'i görenler yardımına koştu.

Sevenleri sosyal medyadan destek mesajlarını esirgemezken, üzüntülerini dile getiren mesajlar da yayımladılar.

İşte o mesajlardan bazıları:

Vay koca çınar sende yaşlanmışsın rabbim şifanı versin insallah

Allah şifalar versin, kimseye muhtaç etmesin Rabbim hiç birimizi

Vay be! Acımasız giden yıllar... Acil şifalar olsun

Hey gidi acimasiz seneler. Ne guzel kadındı ne hale geldi. Allah iyilik saglik versin

#olayıngeçmişi

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik fizik tedavi görmüş ve tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilmişti.





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