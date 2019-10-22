Fatma Girik sevenlerini üzdü
Yürüme güçlüğü nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden geçen hafta taburcu olan Fatma Girik, Nişantaşı’nda görüntülendi
Ünlü sanatçı Fatma Girik yürüme güçlüğü nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastaneden geçtiğimiz hafta taburcu olmuştu. Nişantaşı'nda yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'i görenler yardımına koştu.
Sevenleri sosyal medyadan destek mesajlarını esirgemezken, üzüntülerini dile getiren mesajlar da yayımladılar.
İşte o mesajlardan bazıları:
- Vay koca çınar sende yaşlanmışsın rabbim şifanı versin insallah
- Allah şifalar versin, kimseye muhtaç etmesin Rabbim hiç birimizi
- Vay be! Acımasız giden yıllar... Acil şifalar olsun
- Hey gidi acimasiz seneler. Ne guzel kadındı ne hale geldi. Allah iyilik saglik versin
#olayıngeçmişi
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.
Hastanede tetkikleri ve genel tedavisi yapılan Fatma Girik fizik tedavi görmüş ve tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edilmişti.