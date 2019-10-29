Fatma Girik yanlışlıkla dişini yedi!
Yürüme güçlüğü şikayetiyle Ankara’da tedavi gördüğü hastaneden geçen hafta taburcu edilen Fatma Girik (76), sonunda yürütecini attı
Geçen hafta yürüteci ile görüntülendiği Nişantaşı’nda bu kez yürüteçsiz olarak iki yardımcısının desteğiyle ayakta olan poz veren Fatma Girik, basın mensuplarıyla şakalaştı.
'Bende bunları yiyecek diş nerede?'
Bir dükkandaki kuruyemişleri göstererek, “Bende bunları yiyecek diş nerede?" diyerek espri yapan usta sanatçı, tekrar dişçi provasına geldiğini, geçenlerde takılan dişinin farkında olmadan yediğini söyledi.
'Bu dişi de yanlışlıkla yeme, yoksa yapamayız'
İkinci kez diş provasına geldiğini belirten 76 yaşındaki oyuncu, “Doktorlar 'Dikkat et! Bu dişi de yanlışlıkla yeme, yoksa yapamayız’ dediler. Perşembe günü yeni dişimi takacaklar” şeklinde konuştu. (Cadde)
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