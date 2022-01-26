Yeşilçam efsanesi Fatma Girik için yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.





Fatma Girik'in cenaze programı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz, "Pazartesi günü üzücü bir haber aldık. Fatma Girik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik. Salı günü cenaze programı düzenlenmişti ama hava muhalefeti nedeniyle cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu. Biz cenazeye İstanbul dışına götürmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aile ile yaptığımız görüşme sonucunda Fatma Girik hanımefendi yarın saat 10.00'da, biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye başkanlığı yapmış, belediye çalışanları ile bir vedalaşma programı olacak. Daha sonra saat 11.00'de Cemal Reşit Rey salonunda anma programı olacak. Buna müteakiben Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak vakit namazından sonra cenaze namazını kılıp ebedi istirahatgahı olan Bodrum'a yola çıkaracağız" dedi.

'HEP SEVGİYİ, DÜRÜSTLÜĞÜ ÖĞRETTİ'

Ahmet Hamdi Gürbüz, "Fatma Girik'in cenazesi Bodrum'da Memduh Bey'in yanına defnedilecek. Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Süreci de yakından takip ediyor. Ne gerekiyorsa aileye her konuda yardım edeceğini ifade etti. Ben tekrar kültür camiasının, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun diyorum. Çok iyi bir insandı. Sevgi dolu bir insandı. Bizlere hep sevgiyi öğretti, dürüstlüğü öğretti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.







