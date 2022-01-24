Fatma Girik 24 Ocak Pazartesi günü koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Acı haberin ardından sevilen ismin cenazesine ilişkin ayrıntılar merak edilirken, Fatma Girik’in yıllar önce dile getirdiği vasiyeti de yeniden gündeme geldi…





FATMA GİRİK’İN CENAZESİ NEREDE VE NE ZAMAN OLACAK?

Fatma Girik için 25 Aralık Salı günü (Yarın) saat 10.00’da bir dönem belediye başkanlığını yürüttüğü Şişli Belediyesi’nde anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00’de Cemal Reşit Rey’de yapılacak.

Fatma Girik’in cenazesi, Teşvikiye Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere Bodrum’a gönderilecek.

Sevilen ismin cenazesi Muğla Bodrum’da 56 yıllık hayat arkadaşı ünlü yönetmen Memduh Ün’ün kabrinin yanına defnedilecek.

FATMA GİRİK’İN VASİYETİ

Fatma Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği bir röportajda, 'Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin' ifadelerini kullanmıştı.

Vefatının ardından nasıl bir cenaze töreni istediğine de değinen usta oyuncu, 'Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum' demişti.