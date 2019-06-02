Fatma Girik'in mal varlığını kime bırakacağı ortaya çıktı!
Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bırakacağı ortaya çıktı
Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden Fatma Girik, mirasını kardeşi Müyesser Turan'ın kızı Ahu Turanlı'ya bırakacak.
Özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışan Turanlı, bebekliğinden bugüne teyzesinin göz bebeği.
Girik'in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.
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