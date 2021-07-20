Magazin Fatma Girik'in sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama

Fatma Girik'in sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama

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Fatma Girik'in sağlık durumu ile ilgili kardeşinden açıklama

Bodrum'da yaşayan Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve hayranlarını korkutmuştu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeşi verdi.

20 Temmuz 2021, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir Torba Mahallesi’nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Girik’in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.

AA

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