Magazin Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi

Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi

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Fatma Girik'in sağlık durumuyla ilgili yeni haber geldi

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik göğüs rahatsızlığı şikayetiyle, Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Fatma Girik, hastanede uygulanan tedavinin ardından taburcu oldu.

25 Temmuz 2021, Pazar 09:46 Son Güncelleme:
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Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Bircan Silan, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor” açıklamasında bulundu.

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