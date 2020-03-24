Magazin Fatma Girik'ten "evde kalın" çağrısına destek

Fatma Girik'ten "evde kalın" çağrısına destek

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Fatma Girik'ten 'evde kalın' çağrısına destek

Ünlü oyuncu Fatma Girik, corona virüs tedbirleri kapsamında uzmanların yaptığı "evde kalın" çağrısına destek verdi.

24 Mart 2020, Salı 23:53 Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Fatma Girik, corona virüs tedbirleri kapsamında uzmanların yaptığı "evde kalın" çağrısına destek verdi. Torba Mahallesi’nde annesiyle yaşadığı evinde dinlenen Girik, alışverişini yardımcıları aracılığıyla yapıyor.

"Ben de destek veriyorum"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, beraberindeki Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya ve Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ile Girik’i ziyaret etti. Ziyaretten paylaşılan görüntülerde usta oyuncunun, evinde annesiyle dinlenip vakit geçirdiği ve televizyon seyrettiği görüldü. Girik’in sağlık durumu hakkında bilgi aldığını ifade eden Aras, belediye ekipleriyle büyüklerin ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacaklarını dile getirdi.

Fatma Girik ise ziyaretinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Corona virüs salgınına karşı uzmanların tavsiyelerine uyulmasını isteyen Girik, "Evde kalın çağrısına ben de destek veriyorum. İnsanlar gerekmedikçe dışarıya çıkmasınlar. İnşallah bu durum en kısa sürede atlatılır." ifadesini kullandı.

AA

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