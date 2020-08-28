Fatma Girik'ten haber var! Sosyal medyada 'öldü' iddiaları ortaya atıldı
Usta oyuncu Fatma Girik "öldü" iddialarını yalanlayarak hayranlarına mesaj verdi: Gayet iyiyim, sağlıklıyım.
28 Ağustos 2020, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
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Türk sinema tarihinin usta isimlerinden olan Fatma Girik, sosyal medyada yayılan öldü iddialarını yalanlayarak hayranlarına, "İnanmasınlar, gayet iyiyim, sağlıklıyım" dedi.
Sosyal medyada "öldü" haberlerinin kendisini üzdüğünü ifade eden Girik, "Böyle haberleri nasıl yapıyorlar? Sağlıklıyım. Kedilerimle, köpeklerimle çok mutluyum. Annem, kardeşim yanımda. Pandemi sürecinde kitap okuyorum. Film izliyorum" dedi.
DHA
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