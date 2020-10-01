Fatma ismi geçmişten günümüze kadar gelen en yaygın isimler arasında yer alır. Fatma ismi genel olarak, saflık ve temizlik anlamına gelmektedir. Fatma ismi bu kadar yaygın olarak kullanılmasına rağmen anlam olarak herkes tarafından bilinmemektedir. Fatma isminin anlamını merak edenler vermiş olduğumuz isim analizinin detaylarını inceleyebilirler. Fatma isminin anlamı nedir? Fatma isminin özellikleri nelerdir, sorularının cevaplarını isim analizimizden öğrenebilirsiniz.

Fatma isminin anlamı nedir?

Fatma ismi 4 farklı anlama gelmektedir. Fatma isminin anlamlarını şu şekilde özetleyebiliriz.

Saf ve temiz kadın

İffetli

Çocuğunu sütten kesen kadın anlamlarına gelmektedir.

Hz. Muhammed’in (s.a.a.) ilk eşi Hz. Hatice’den (a.s) doğan kızının adı.

Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Arapça

Kuran 'da geçmiyor.

Fatma isminin özellikleri

Fatma isminin özelliklerini merak edenler vermiş olduğumuz isim analizimize göz atabilirler…

İradesi güçlü , genellikle olumlu bir amaç üzerinde odaklanan motive edici kişilerdir. Detaylardan hoşlanmazlar ve kaçınmalıdırlar, yoksa çabaları hedeften uzaklaşabilir.Tehlikeli bir durumla karşılaşabilirler. 1 rakamı zirvenin ve egoizmin sembolü olduğu için bu insanlar bencil ve inatçı olabilirler.Bu nedenle kendi çıkarlarını gözetirler. Kendi çıkarlarının başkalarının çıkarlarıyla çatışmamasına dikket edilmesi gereklidir. Çünkü dostlarını düşman haline çevirebilirler.Eğer kendilerini kontrol etmeyi öğrenirler ise gelecekleri parlak olur. Bir rakamı öncü ve kudretli insanı temsil eder.Kendine güveni ve cesareti oldukça yüksektir. Fazla para kazanıp rahatça harcamaya eğilimleri vardır.Özel hayatlarında çok kıskanç, ateşli ve sahiplenicidirler.

Fatma isminin harf analizi

Kişiye Fatma ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır,bu harf isminizde olabilir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

T : Duygularını zor açabilen birini akılda uyandırır,T harfini çok tercih edilmemelidir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.







