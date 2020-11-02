Fatma Nine poz verdiği yerde hayatını kaybetti

Depremin merkez üssüne en yakın yer olan Seferihisar Sığacık facianın başka bir boyutunu yaşadı. Göçük altında kalan yoktu ama Türkiye tarihinde ilk defa tsunamide can kaybı burada oldu. Önce sular çekildi. Ardından bir anda deniz kabardı, her yeri su ve balçıkla doldurdu. Sarsıntının paniği yerini tsunami dehşetine bıraktı. Dün 19 teknenin battığı, 23 tekne ve 1 kara aracının Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı 43 teknenin ise ise karaya oturduğu açıklandı.

"Böyle bir şey görmedim"

86 yaşındaki Fatma Erçetin, Sığacık'ta surların dibindeki evinde geliniyle birlikteydi deprem anında. Sarsıntıdan korktular, gelini kapı önüne çıkardı Fatma Nine'yi. Yürüme zorluğu vardı, tekerlekli sandalyesinde dışarıda evlerinin önünde beklemeye başladılar. Bir anda her yer suyla doldu. Sandalyesiyle sulara kapıldı Fatma Nine. 100 metre ileride cansız bedenini buldular. O anları Fatma Erçetin ile yaşayan akrabası Ali Başar, "Sokaklardan üzerimize su gelmeye başladı. 80 küsür yaşımdayım hayatımda böyle bir şey görmedim." dedi.

"Kıyamet zannettim"

Ali Bşar, " Kıyamet koptu zannettim. Yüksek bir yere attım kendimi. Ama nine düştü. Kurtaramadılar diye konuştu. Fatma nina'nin 6 torunundan biri olan Celal Günay ise yaşadıklarına hala inanamadıklarını söyleyerek "Yaşlı ve tekerlekli sandalyede olduğundan düşüp sürüklenmiş. 100 metre ileride bulundu ama kurtaramadık" dedi.

Fatma Nine'den geriye hayatını kaybettiği sokağında 18 Eylül'de kapısının önünde tekerlekli sandalyesinde çekilmiş son fotoğrafı kaldı.



